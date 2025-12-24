アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。12月23日（火）に配信された同番組には、ライターの磯部涼さんが出演。著書『ルポ川崎』などで描かれた、ストリートの若者たちとの独特な距離感について語った。メジャーなアーティストであれば自分のことを語る言葉を持っているが、磯部さんが取材するようなストリートの若者たちは、インタビューをしても「