¥«ー¥ê¥Ã¥È¤Ï£²£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼«¼Ò³ô£¸£³Ëü£·£´£°£°³ô¡Ê¾ÃµÑÁ°¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£³¡¥£´£¸¡ó¡Ë¤ò£±£²·î£²£¶ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Ï£²£³£²£±Ëü£²£¶£°£°³ô¡¢ÊÝÍ­¤¹¤ë¼«¼Ò³ô¤Ï£±£¶Ëü£³£¸£²£¸³ô¤Ë¤Ê¤ë¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS