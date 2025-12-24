荒木飛羽が主演を務める映画『炎かがよへ』が2026年春に全国公開されることが決定した。 参考：子役出身・鈴木梨央に『あな番』荒木飛羽も藤原竜也主演『青のSP』生徒役は注目株が勢揃い！ 人質の身から当主に這い上がり、織田信長からも一目置かれた男・蘆名盛隆。福島県会津地方を中心に鎌倉時代から400年続いた蘆名家の第18代当主として辣腕を振るい、“会津の雪豹”との異名で知られた稀代の戦国大名は、なぜ24年とい