（台北中央社）アイドル出身の元セクシー女優でタレントの三上悠亜が23日、台湾プロバスケットボールリーグ（TPBL）フォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」に加入し、正式メンバーとして台北で記者会見を行った。「全力を尽くして、皆様に元気を届けられるように頑張っていきたい」と抱負を語った。三上は昨年11月、1日限定でチアを務めていた。今回は正式加入となる。三上は加入の理由について、昨年出