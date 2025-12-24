東海テレビ放送の調査委員会は24日、会長が元派遣社員にセクハラをした疑いがあるなどとした週刊誌の報道について、セクハラの認定はせず、「行動が極めて不適切であった」などとする報告書を公表しました。11月発売の「週刊新潮」は東海テレビの小島浩資会長について、会食中に元派遣社員の女性にキスをさせるなどのセクハラをした疑いがあると報じたほか、スポンサーとの会食に女性アナウンサーを接待要員として