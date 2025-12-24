宅配便の人じゃなかったかしら…お客さんの声が聞き取れない！困った配達員の裏ワザ／リアル宅配便日記（1）大手宅配会社に長年勤めた後、現在は漫画やイラストの制作をしながら個人で通販の配達も行っている、ゆきたこーすけさん。社員ドライバー時代の体験をもとに、4コマ漫画で「配達員あるある」をユーモラスに描いています。驚きの格好で荷物を受け取る愉快なお客さんや、お昼ご飯を心配してくれる親切なお客さんとのエピソー