「まだ使える」は卒業！ 新年を迎える前に「買い替えておくべき」日用品8選【知っておきたい年末年始】【マンガで確認】おせち料理に「これさえあればOK」のメインってあるの？新しい年の幕開け――。お正月は1年の始まりであり、気持ちをリセットする絶好のタイミングです。大掃除で家の中をすっきり整えたなら、この機会に身の回りのアイテムも新しくして、すがすがしい気分で新年を迎えましょう。ということで、「現代礼法研究