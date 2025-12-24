J２の大分トリニータは12月24日、清武弘嗣と来季の契約を更新したと発表した。大分のアカデミーで育った清武は、2008年にトップチームへ昇格し、2010年にセレッソ大阪へ完全移籍。その後、欧州でのプレーを経て、17年にC大阪に復帰し、24年７月から25年１月まではサガン鳥栖に期限付き移籍していた。そして今季、16年ぶりに大分に帰還したものの、故障もあり、J２リーグでの出場は４試合にとどまっていた。 36歳の名