「ジャンボ尾崎」の愛称で親しまれ、日本ツアーで史上最多の94勝を挙げた尾崎将司さんが23日、S状結腸がんのため死去した。78歳だった。長男の尾崎智春氏が発表した。約1年前の診断後、尾崎さん本人の意志により自宅療養を続けていたという。海外メディアも偉大なゴルファーとの別れを報じている。 ■プロ野球選手としては挫折 尾崎さんは高校時代、野球部に所属。1964年には徳島海南高のエースとして、春の選