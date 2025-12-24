本日12月24日（水）よる7時〜9時30分 日本テレビ系で放送の「1周回って知らない話SP」では、年末恒例・高嶋ちさ子ファミリーに密着！今年は家族総出で新社長になった、ちさ子の兄・太郎さんの会社を訪問！個性派ぞろいの高嶋一家が大騒動を巻き起こす!? ちさ子の姉・未知子さんとBEAMSのグッズプロデュース第2弾も本格始動。新ブランド誕生の舞台裏を大公開！父・弘之さんは91歳にして人生初のソロコンサート！ちさ子の長男・二男