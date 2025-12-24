韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が24日、自身のインスタグラムを更新。自宅のクリスマスツリーに飾られた日本のキャラクターを披露した。【写真】“ポムポムプリン”が飾られた、イ・ビョンホン自宅のクリスマスツリー※2枚目イ・ミンジョンは「Merry christmas!!!!良い年の瀬をお迎えください新年明けましておめでとうございます!!!!! きれいなツリーに人形のキーリングをつけたけど、しきり