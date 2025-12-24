12月28日の開幕を前に全出場校を応援する記事展開がスタートしました。応援したい5つのポイントから出場校を紹介していきます。ここでは、宮崎代表日章学園の記事を紹介します。来年3月開幕のWBCに向けたキャンプ開催も決まり、寒い時期こそスポーツで熱くなるまち宮崎県宮崎市。その宮崎市に学校を構えるのが、12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に宮崎代表として出場する日章学園です。12月29日の1回戦、東京