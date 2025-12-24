国の基金残高の推移中長期的な政策推進のため、国庫補助金で独立行政法人や都道府県などに設けられた「国の基金」の2023年度末の残高が計約20兆4157億円に上ることが24日、会計検査院の調べで分かった。新型コロナウイルスや経済対策への巨額計上を背景に、19年度末比で約5倍に膨張した。不要な積み増しや不適切な管理が明らかとなり、検査院は基金規模の見直しや使用見込みのない資金の国庫返納を求めた。基金残高の内訳は、