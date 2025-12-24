腸から十分に栄養を吸収できない子どもの「腸管不全」で合併症の「肝障害（IFALD）」を回避しながら栄養補給できるとされる国内未承認薬について、東北大は24日までに、医師主導治験の投与が終了したと発表した。得られたデータを解析して製造元企業と連携し、2027年以降の薬事承認申請を目指す。和田基教授は「国内承認、保険適用に向けた極めて大きな一歩だ。重篤な病気と闘う子どもたちの命を守ることにつながる」と話した