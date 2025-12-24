ロッテの益田直也は、来季に向けて動き出している。益田は今季について「こんなにもうまくいかないというのが初めてだった」と振り返り、「チームには申し訳ないなと思いますけど、必ずこういう経験を野球選手はしていると思うので、それが若い時に来る選手もいれば、年をとってからきている選手もいますし、どんなスーパースターでも通ってきている道。ここで終わるのか、もう1回頑張っていい成績を残せるかというところだと