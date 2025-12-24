Image: ¥Ö¥ë¡¼¥Î 2024Ç¯11·î25Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©°ìµ¤¤Ë´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ì¤¯¤Ì¤¯Êë¤é¤¹´Ä¶­¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤â¤·¤Þ¤À¤Ê¤é¥«¥ï¥¤¥¤ÃÈË¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤³¤Á¤é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¤ÎÁ´Êý°Ì·¿¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡ÖClassic Stove¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ Image: ¥Ö¥ë¡¼ŽÉ