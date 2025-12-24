来年３月に開催されるＷＢＣの米国代表の陣容が固まりつつある。先発で代表入りを表明しているのはタイガースのタリクク・スクバル、パイレートのポール・スキーンズのサイ・ヤング賞投手を筆頭にツインズのジョー・ライアン、メッツのノーラン・マクリーン、同じくメッツのクレイ・ホームズ、カブスのマシュー・ボイドの６選手。この豪華な顔ぶれを前に、米メディア「ファンサイデッド」は２３日（日本時間２４日）、「もし