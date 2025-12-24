止まらない物価高、その影響は子供たちの給食にも及んでいます。“無償化”に向けての動きも進む中、東海テレビが東海3県の自治体に行ったアンケートでは、価格高騰に苦しむ現場の切実な声が多く寄せられました。 ■物価高で給食費も高騰…独自アンケートで分かった“実態” 愛知県豊田市の東保見小学校、子供たちが待ちに待った給食の時間がやってきました。 この日は地元でとれた食材を使っ