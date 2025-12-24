普段着の下に着用できる「CW-X」アイテムとして展開株式会社ワコールは24日、着ることで血行を促進し疲労回復できる「＆RECOVERY（アンドリカバリー）」を新たに展開することを発表し、その第一弾として同シリーズからコンディショニングウェアブランド「CW-X」のトップスとタイツを発売した。拡大するリカバリー市場を背景に、着ることで疲労回復をサポートできる“ながらケア”の新習慣を提案していく。今回登場したのは、長