居留地の外国人たちとの試合、日本初のゴルフコース、甲子園にまつわるエピソード。明治から昭和初期にかけての兵庫県のスポーツ史をたどる企画展「近代スポーツと兵庫―明治・大正・昭和初期を回顧する―」が兵庫県立兵庫津ミュージアム（神戸市兵庫区）で開かれている。150年以上にわたり紡がれてき兵庫のスポーツ文化を県内各地に残る貴重な資料で振り返る。2026年3月15日（日）まで。企画展「近代スポーツと兵庫―明治・大正