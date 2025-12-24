TBS系「水曜日のダウンタウン」（水曜、後10・00）の人気企画「名探偵津田 第4話 ～電気じかけの罠と100年の祈り～」完結編が24日、放送される。すでに年末の一大コンテンツと呼べる注目度で、17日に放送された前編は民放公式テレビ配信サービス「TVer」で配信開始後たった6日間で436万再生を突破。これは同サービスでこれまでに配信されたバラエティー番組における「配信開始後8日間の再生数」の