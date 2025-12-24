このところ10年に一度の”暖気”などと言われ、比較的厳しい冷え込みがない日が続いていましたが、ここにきて一気に寒波が襲来。平地でも雪が降る可能性が出てきました。 【最新の雨予想】雪はいつどこで降る？26日（金）最新の雨・雪シミュレーション 上空1500ｍ付近で－6℃以下の寒気は「平地で雪」の目安です。－12℃といいうさらに強い寒気は、平地でもたちまち積雪となり、雪雲の流れ込み次第では大雪の