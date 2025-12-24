俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演して大ヒットしたＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の特別編「じゃあ、勝男が作ってみろよ」が配信されることが２４日、分かった。配信は２５日午後５時から。ＴＶｅｒ、ＴＢＳＦＲＥＥ、Ｕ―ＮＥＸＴで視聴できる。「じゃあ―」は、谷口菜津子氏による同名漫画が原作。連続ドラマでは手が込んだ料理を作り、“恋人ファースト”の生活を送ってきた女性・鮎美（夏帆）と、「料