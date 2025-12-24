京都産業大学硬式野球部が１３季ぶりに関西六大学を制した。１０月１３日に京都市右京区のわかさスタジアム京都で行われた関西六大学野球秋季リーグ戦の最終戦は、首位で並ぶ京産大と大商大による直接対決となった。京産大はリーグ戦初先発となった二宮知也（４年・法学部）が、８回２／３を無失点に抑える好投を見せ、１８年秋季以来となる７年ぶりのリーグの頂点に返り咲いた。同僚の存在が支えに優勝決定戦で好投対戦成績