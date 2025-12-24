俳優の荒木飛羽が、来春公開の映画「炎（ほむら）かがよへ」（松田圭太監督）で主演することが２４日、発表された。同作は、人質から当主にまではい上がり、愛に翻弄（ほんろう）されながら、２４歳で亡くなった戦国大名・蘆名盛隆（あしな・もりたか）の人生を描く。盛隆を演じる荒木は、本格的な時代劇に初挑戦。「今回は武将役はもちろん、殺陣や舞踊など初めて挑戦する事が多く、新しい経験ができ、主演映画で皆さんに見て