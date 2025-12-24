元大阪府知事・元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２４日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）に生出演。来年の国政について私見を語った。この日は「橋下徹”ズバ論っ！”納めＳＰ」を題して、２０２５年の社会の出来事を振り返った。政界に関しては、参院選の惨敗で石破茂内閣が崩れ始めた８月６日の番組出演時に「玉木財務大臣＆吉村総務大臣」と書いたフリップを掲示。国民民主