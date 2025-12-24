女優・真木よう子（４３）が２４日、第２子出産を自身のＹｏｕＴｕｂｅなどで発表した。「母子ともに健康で御座います」と伝えた。今年７月、第２子妊娠を公表。パートナーが１６歳下の俳優・葛飾心であることが伝えられていた。「４３歳にして子を授かり、体力的にも不安でしたが、長女が育児を手伝ってくれる姿に、母としてこれ以上ない幸せな日々を送っております」（インスタグラム）と明かし、「おめでとう」「幸せですね