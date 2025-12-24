RB大宮アルディージャは24日、オーストラリア人GKトム・グローバーが完全移籍で加入することを発表した。現在28歳で身長197cmのグローバー。トッテナム・ホットスパーの下部組織出身でオーストラリアやスウェーデンのクラブでプレイし、2023年の夏にイングランド2部のミドルズブラに加入。23−24シーズンはリーグ12試合、翌シーズンは7試合出場し、今年9月にクラブとの契約を解除しフリーとなっていた。また世代別のオーストラリア