¤µ¤Ì¤­»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï48ºÐ¤ÎÃËÀ­Éû¼ç´´¤òÄä¿¦4¤«·î¤È¤¹¤ë½èÊ¬¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­Éû¼ç´´¤Ïº£Ç¯6·î¡¢ÁÒÉß»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ­¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Î¤Ë¡¢µß¸î¤äÄÌÊó¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îºá¤ÇÈ³¶â50Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£