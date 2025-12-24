Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÀþ¤ÎÇ³ÌýÆÃÊÌÉÕ²Ã±¿ÄÂ¡ÊÇ³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¡Ë¤ò2026Ç¯2·îÈ¯·ôÊ¬¤«¤é°ú¤­¾å¤²¤ë¡£Ç³Ìý¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥±¥í¥·¥ó¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤Î2¤«·î´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤ò¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î2¤«·î´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç±ß´¹»»¤·¤¿ºÝ¤Î¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ§¼ý¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜÈ¯Ãå¤ÎÊÒÆ»¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ò½ü¤¯²¤ÊÆ¡¦ÃæÅì¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢Àþ¤Ï31,900±ß¡¢¥Ï¥ï¥¤¡¦¥¤¥ó¥É¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àþ¤Ï20,400±ß¡¢¥¿¥¤¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥ß¥ã¥ó