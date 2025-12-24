日本航空（JAL）は、12月22日のサンフランシスコ発東京/成田行きJL57便（ボーイング787-9型機、機体記号：JA865J）が飛行中、客室乗務員が乱気流により負傷したことを明らかにした。国土交通省は航空事故に認定した。同便は乗員13名と乗客185名の計198名を乗せ、サンフランシスコを現地時間12月21日午後0時38分に出発。日本時間同日午後1時27分頃、カムチャツカ半島の南1,190キロの太平洋上を高度約38,000フィートで飛行中、シート