º£Ç¯£±£°·î¡¢»³·Á»Ô¤Î¶õ¤­²È¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÐºÒ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï£¶£¶ºÐ¤ÎÃËÀ­¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤Î²ÐºÒ¤Ïº£Ç¯£±£°·î£²£°Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë»³·Á»ÔÅÚºä¤Çµ¯¤­¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¾Æ¤±¤¿¤Î¤Ï¶õ¤­²È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½»ÂðÆîÂ¦¤ÎÏÂ¼¼¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÂÎ¤ÏËÜÀÒ¤¬»³·Á»Ô¤Ç½»µï¤È¿¦¶È¤¬ÉÔ¾Ü¤Î£¶£¶ºÐ¤ÎÃËÀ­¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿