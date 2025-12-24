WBC米国代表入りを表明したブライス・ハーパー(C)Getty Images来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表の戦力拡充が止まらない。現地時間12月23日はブライス・ハーパー（フィリーズ）が自身のインスタグラムを通じて、参戦を表明。「最後のピース」と言われていた一塁の守備位置が埋まった形だ。【写真】WBC米国代表の予想布陣…先発＆ブルペン陣もチェック現在33歳のハーパーは、インスタグ