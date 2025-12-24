2026年1月10日（土）にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催を予定している『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SDGs推進 TGC しずおか 2026）が追加情報を発表した。『SDGs推進 TGC しずおか 2026』豪華出演者追加発表＜モデル＞東京ガールズコレクション（TGC）を代表する人気モデルで、登場の瞬間から神秘的なオーラでランウェイを掌握する池田エライザの出演が決定した。俳優として数々の名作に出演