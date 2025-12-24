◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２４日、美浦トレセン上位馬の回避により出走可能となったエキサイトバイオ（牡３歳、栗東・今野貞一厩舎、父レイデオロ）。鞍上の荻野極騎手は１０年目で初の有馬記念騎乗となる。「入ることを想定して準備もしていたので、良かったです」と頬をゆるませた。年末の大一番への思い入れは強いようだ。「ドリームジャーニーが勝った有馬（０９