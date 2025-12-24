男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため死去した。享年７８歳。２０２１年マスターズ覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が２４日、マネジメント事務所を通じ、追悼のコメントを発表した。「訃報連絡を受け、深き驚きと悲しみに包まれております。ジャンボさんとは、２０１７年のダンロップフェニックストーナメント予選ラウンドの２日間をご