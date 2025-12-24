石川県輪島市立河井小で行われた6校合同の終業式の後、教室で配布物を見る児童たち＝24日午後2024年の能登半島地震と豪雨で被災した石川県能登地方の各地の小中学校で24日、終業式が開かれた。輪島市立河井小では、仮設校舎で授業を受けている六つの小学校の児童計約300人が合同の式典に出席。1年を振り返りつつ、冬休みに期待を膨らませた。式では児童が6校それぞれの校歌を歌い、元気な声が体育館に響いた。4校を代表する表