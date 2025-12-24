¥É¥Ã¥×¥é¡¼¥ì¡¼¥À¡¼¤ÈAI¤òÍÑ¤¤¤¿Îó¼Ö±¿Å¾µ¬À©¤Î¥¤¥á¡¼¥¸2005Ç¯12·î¤Ë»³·Á¸©¤Î±©±ÛÀþ¤Ç¶É½êÅª¤ÊÆÍÉ÷¤Ë¤è¤êÆÃµÞÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¡¢5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ï25Æü¤Ç20Ç¯¡£ÆÍÉ÷¤ÎÍ½Â¬¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï»ö¸Î¤ò¶µ·±¤Ë±©±ÛÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤â³èÍÑ¤·¤¿ÃµÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢±¿¹Ôµ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅªÃæÎ¨¤ÏÌó8³ä¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»ö¸ÎÅö»þ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Í½Â¬ÀºÅÙ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£±©±ÛÀþ¤Ç¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤Ê¤É¤Î¾ðÊó