男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため、死去した。７８歳だった。近大医学部外科学教室（下部消化管部門）の川村純一郎主任教授によると、Ｓ状結腸がんは、大腸がんのうち肛門近くにある直腸の上部「Ｓ状結腸」に発生するがん。大腸がん全体の３〜４割を占め、欧米人に比べてＳ状結腸が長い日本人には多くみられるという。初期症状と