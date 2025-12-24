Visaは12月16日、ステーブルコイン・アドバイザリー・プラクティスの開始を発表した。Visaコンサルティング&アナリティクス(VCA)が提供するこの新しいサービスは、カード会社、銀行、フィンテック企業、加盟店そしてあらゆる規模の企業に対して、市場への適合性、戦略、導入に関する実践的なインサイトと提案を提供する。○ステーブルコイン市場が拡大ステーブルコインの時価総額は2,500億ドルを超え、Visaの決済処理量は加速