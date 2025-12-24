アドベンチャーワールド公式Xが、エンペラーペンギンの赤ちゃんの"3段ポヨポヨ"を公開。思わず顔をうずめたくなる可愛さです!＼ エンペラーペンギンの赤ちゃんの成長記録🐧/. 【12月9日撮影 70日齢】2025年9月30日に誕生したエンペラーペンギンの赤ちゃん。魅惑の3段ポヨポヨ (@aws_officialより引用)エンペラーペンギンの赤ちゃん、生後2か月ほどでこんなに大きくなるんですね。すくすくと元気に育っているようで、何より