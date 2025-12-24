LG Displayは12月23日、RGBストライプ構造の有機ELパネルを開発し、年始から始まるCES2026で採用製品を発表すると明らかにした。LG DisplayもRGBストライプ配列の有機ELパネルを実用化 - 製品化して年始発表へRGBストライプ配列とは、赤、緑、青の3つの原色サブピクセルを直線的に配置するパネルの画素配置のこと。日本のJOLEDが世界に先駆けて印刷方式OLEDとして実用化していたが、同社の破綻によって採用製品が市場から消失。加