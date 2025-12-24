¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡ÛAKB48¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¡Ö½©¤ÎÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡×¤ÊÈþµÓ¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¢¡ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¢¶ä°ÉÊÂÌÚ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ÁÒÌîÈø¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡Ø¤Ê¤ë¥³¥ì¡Ù¶ä°ÉÊÂÌÚ¤Ç»£±Æ¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨»ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»£±Æ»þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Ã¸