「京都北白川ラーメン魁力屋」（以下：魁力屋）は、「アプリ限定お子さまラーメン半額キャンペーン」を2025年12月23日(火)から実施している。開催は2026年1月6日(火)まで。※事前に「ラーメン魁力屋」公式アプリのダウンロードが必要2005年6月に京都の北白川で誕生した「魁力屋」。現在、全国で171店舗を展開。郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もあるため、老若男女問わず、幅広い層の来店客が訪れる人気のラーメンチェーンだ。