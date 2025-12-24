湖池屋は中部工場(岐阜県海津市)を稼働し、12月上旬に出荷を開始した。約100億円を投じ、国内5つ目の生産拠点を設け、需要拡大が続くポテトチップスの生産体制を整える。「将来的には戦略商品やアメリカなどへの輸出品をつくる基幹工場として、スナックの価値領域を広げる挑戦を進めたい」と佐藤章社長。同社は従来、ポテトチップスの7割を東日本で生産していたが、「中部工場の稼働により東西で生産と販売キャパを最適化し、物流