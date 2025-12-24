【ミニチュア ロケットランチャー/ガトリングガン】 発売中 価格：各110円 山田化学は、ミニチュアキット「ミニチュア ロケットランチャー/ガトリングガン」を全国の100円均一ショップにて販売している。価格は各110円。 本商品は同社ミニチュアガンシリーズの新商品で、「ロケットランチャー」、「ガトリングガン」を商品化したもの。 ロケット