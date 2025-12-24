ジュエリーブランドe.m.から、感性を刺激する限定イベント「Charms」がZOZOTOWNで開催されます。アンティーク感漂うモチーフから遊び心あふれるデザインまで、物語性のあるチャームが勢ぞろい。受注販売だからこそ叶う、自分らしい組み合わせを考える時間も魅力のひとつです。身に着けるたび気分が高まる、とっておきのチャーム選びを楽しんでみて。 1月会期は物語性ある9種 2026年1月1日(木)&#