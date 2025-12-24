2005年7月に稼働を開始し、現在の巨大コンテンツの礎となったアーケード版「アイドルマスター」。多くのプロデューサー（プレイヤー）が熱狂したあの筐体が、プラモデルとして再びよみがえります。株式会社ウェーブは12月24日、シリーズの20周年を記念し、2011年に発売され人気を博したプラモデル「1/12スケール アイドルマスター アーケード筐体」の再販を発表しました。価格は4620円（税込）。発売は2026年4月下旬を予定して