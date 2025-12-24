妙高署は24日、県警の合同捜査班による連続金属窃盗等事件の捜査を終結したと発表しました。この事件は20代の男2人が妙高市や上越市などの廃ホテルや資材置き場などから次々に金属類を盗み、他人の名前で売却するなどしていました。建造物侵入や窃盗などの疑いで送検されたのは、上越市に住む無職の男（22）と妙高市に住む無職の男（22）です。2人はおととし11月下旬からことし8月までの間に、妙高市や上越市、長野県飯山市内の廃