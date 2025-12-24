米国ニューヨーク商品取引所の金先物価格が12月22日の電子取引において、1トロイオンス当たり4500ドルを突破しました。銀先物価格も1トロイオンス当たり69ドルを突破しました。地政学的緊張の高まりを背景に、リスク回避の需要が生まれ、金・銀価格は堅調に上昇し、過去最高値を更新しました。取引が最も活発な2026年2月きりの金先物は、取引時間中に一時、1トロイオンス当たり4520．5ドルに達しました。また、2026年3月きりの銀先